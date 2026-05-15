Россия может использовать Беларусь для операции против Украины или одной из стран НАТО: Зеленский раскрыл детали

Россия снова пыталась втянуть Беларусь в войну против Украины. По поводу этого российское военное командование разрабатывает два потенциальных направления для новых ударов, в частности по территории Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, по этому поводу россияне уже проводили разговор по этому поводу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Что известно

Как сказал Зеленский, Москва рассматривает планы операций по южному и северному направлениям от территории Беларуси: либо в сторону Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси.

"Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко промахнется и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке", – сообщил Зеленский, добавив, что Украина знает о деталях разговора, однако не раскрыл кто именно участвовал в разговоре со стороны обеих сторон.

Что происходит в Беларуси

До этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране, о чем он заявил во время доклада министра обороны Виктора Хренина.

Он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

"Далее, как я обещал, мы будем точечно отмобилизовать части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все", – сказал Лукашенко.

Хренин в свою очередь заявил, что в его ведомстве"обсуждали результаты проверок боеготовности армии", которые проводились по планам. Так или иначе, но после проверок министерство обороны Беларуси "сделало определенные выводы".

Напомним, в ГПСУ заявляли, что Беларусь продолжает играть вспомогательную роль в войне России против Украины, предоставляя свою территорию и инфраструктуру. В то же время прямой угрозы повторного вторжения с белорусского направления пока не зафиксировано, но пограничники отмечают, что ситуация остается контролируемой, но требует постоянного мониторинга.

Недавно Владимир Зеленский заявил о "достаточно специфической активности на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси". Президент заверил, что в случае угрозы Киев готов оперативно реагировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине апреля Зеленский также заявлял, что государство-агрессор РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны достраивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

