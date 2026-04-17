'Фиксируем попытки перегруппировки сил': Зеленский не исключил, что Россия в очередной раз попытается втянуть в войну Беларусь

Государство-агрессор РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны достраивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В пятницу, 17 апреля, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Деталями глава государства поделился в Telegram.

Об активизации работ, связанных с логистикой в приграничных регионах Беларуси, Зеленский сообщил со ссылкой на данные нашей разведки.

"Также фиксируем попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил – скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил", – написал президент.

Командование не исключает, что россияне будут пытаться втянуть РБ в свою войну.

В связи с этим президент поручил "предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость".

"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок", – сделал предупреждение Зеленский.

– 1 апреля незаконно избранный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что страна выступает против войны, но все же готовится к ней. Он объяснил это тем, что мирный период нельзя воспринимать как гарантированный и что армия должна быть готова к ответу на любые вызовы.

– По данным Forbes, Российская Федерация может расширить свои возможности для обстрелов, построив базы дальнобойных беспилотников на территории Беларуси. Такой шаг способен существенно изменить ситуацию с безопасностью, сократив время реагирования украинской противовоздушной обороны.

