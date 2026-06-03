Компания Fire Point показала испытательный пуск украинской баллистической ракеты FP-7: что о ней известно. Видео

Украинская компания Fire Point продемонстрировала успешное испытание ракеты FP-7.X, во время которого был выполнен полностью управляемый маневровый полет. Разработка является частью программы FREYJA, предусматривающей создание отечественной противобаллистической системы ПВО для перехвата ракетных угроз.

Видео дня

Сейчас последний тест является одним из ключевых этапов на пути к созданию украинского средства защиты неба. О результатах испытаний сообщила технический директор компании Fire Point Ирина Терех.

Испытания проводились в рамках программы "Фрея" (FREYJA), которая направлена на создание украинской противобаллистической системы противовоздушной обороны. В рамках этого проекта ракета FP-7.X рассматривается как перспективный перехватчик, способный в будущем уничтожать баллистические цели.

Технический директор Fire Point Ирина Терех отметила, что достижение технологической независимости является одним из ключевых вызовов для Украины. Государства часто проигрывают войны не только на поле боя, но и из-за многолетнего недофинансирования науки, инженерного образования и высокотехнологичного производства.

"На днях мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, что ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA", – сообщила Терех.

Команда работает над проектом несмотря на сложность поставленной задачи и ограниченные ресурсы. Главной целью программы является создание украинского решения, которое позволит государству самостоятельно усилить защиту воздушного пространства от ракетных атак.

Сейчас развитие собственных ракетных технологий является вопросом долгосрочной безопасности страны. Украина должна не только реагировать на текущие вызовы войны, но и формировать собственную научно-производственную базу для создания современных средств противоракетной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что технологическая компания BlueBird Tech объявила о начале сотрудничества с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро для разработки и запуска серийного производства отечественных управляемых авиационных бомб. К реализации проекта уже привлекают украинских специалистов в сфере ракетостроения и авиационного вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!