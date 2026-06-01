В Украине запускают проект серийного производства украинских КАБов: что известно

Технологическая компания BlueBird Tech объявила о начале сотрудничества с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро для разработки и запуска серийного производства отечественных управляемых авиационных бомб. К реализации проекта уже привлекают украинских специалистов в сфере ракетостроения и авиационного вооружения.

О начале сотрудничества сообщил профильный ресурс"Милитарный". В публикации отмечается, что одним из ключевых направлений деятельности нового конструкторского бюро станет создание и дальнейшее масштабирование производства украинских управляемых авиационных бомб.

В материале также отмечается, что стороны уже начали практическую работу над проектом. Компания сообщила, что работа перешла к практическому этапу, а стороны выполняют первые инженерные задачи.

Проект реализуют на фоне роста роли высокоточных авиационных средств поражения в современной войне. Именно управляемые авиационные бомбы в последние годы стали одним из важнейших инструментов на поле боя.

Ранее вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что первая украинская управляемая авиационная бомба уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению.

По его словам, разработка изделия длилась 17 месяцев. Украинский КАБ получил боевую часть массой 250 килограммов и дальность применения до 60 километров. В то же время работы над дальнейшим увеличением дальности продолжаются.

Министр также подчеркнул, что новая авиабомба является собственной украинской разработкой. Ее создавали с учетом опыта современной войны, а не путем адаптации уже существующих иностранных решений.

Управляемые авиационные бомбы сегодня остаются одним из самых массовых средств поражения, которые Россия применяет против украинских позиций и прифронтовых населенных пунктов.

Ранее "Милитарный" также сообщал о развитии технологий планирующих авиабомб и модулей планирования и коррекции. Такие комплекты позволяют превращать обычные авиабомбы в высокоточные средства поражения.

Главное преимущество подобных систем заключается в возможности наносить удары на десятки километров от цели. При этом самолет-носитель может оставаться вне зоны действия большинства фронтовых средств противовоздушной обороны.

В то же время украинская авиация уже использует высокоточные авиабомбы JDAM-ER. Ранее Воздушные силы опубликовали фотографии таких боеприпасов с приветственными надписями, что стало фактически первой публичной демонстрацией этих бомб на вооружении Украины.

На этом фоне проект BlueBird Tech и нового конструкторского бюро направлен на развитие и масштабирование производства украинских управляемых авиабомб для нужд Сил обороны. В случае успешной реализации инициативы украинская оборонная промышленность получит дополнительные возможности для серийного выпуска высокоточных авиационных средств поражения собственной разработки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что после почти полутора лет работы, Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель". Разработчики заявили, что новое оружие примерно в три раза дешевле американских комплектов JDAM-ER. Компания-производитель Brave1 сообщила, что бомба прошла все необходимые испытания и готова к использованию на поле боя.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина создала первую управляемую авиационную бомбу, которая уже готова к боевому применению. Вооружение имеет уникальную конструкцию и не является копией ни западных, ни советских образцов. Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию, поэтому украинские пилоты сейчас испытывают средство в реальных боевых условиях.

