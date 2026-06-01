Впервые с 2023 года: в мае ВСУ освободили больше территории, чем оккупировала Россия – DeepState

В мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это первый такой месяц с 2023 года, который демонстрирует отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.

В то же время боевые действия остаются интенсивными на всей линии соприкосновения. Об этом свидетельствуют аналитические данные о карте боевых действий от DeepState.

В частности, в течение мая российские войска оккупировали около 14 квадратных километров украинской территории.

При этом отмечается, что это худший показатель для РФ с октября 2023 года, когда началась масштабная наступательная операция на нескольких направлениях фронта.

Аналитики подчеркивают, что с учетом динамики боевых действий и контрдействий украинских сил, май стал первым месяцем за длительный период, когда общий баланс территориальных изменений оказался не в пользу российской армии.

В то же время в отчете отмечается, что часть продвижений Сил обороны может отображаться с задержкой по соображениям безопасности.

Отдельно фиксируется существенный рост интенсивности штурмовых действий. За месяц количество атак выросло примерно на 37,5%, превысив 7000 эпизодов.

Несмотря на это, значительных тактических результатов российская армия не достигла, что аналитики связывают с ухудшением уровня организации штурмов и потерями на поле боя.

Также отмечается рост случаев инфильтраций противника, однако одновременно улучшилась реакция Сил обороны Украины на такие действия. Это затрудняет для российских подразделений попытки закрепления на позициях или накопления сил.

Проблемной остается ситуация в районе Константиновки, где сохраняется сложная оперативная обстановка и давление со стороны российских войск. Аналитики отмечают, что это направление требует повышенного внимания из-за потенциальных рисков дальнейшего обострения.

Напомним, Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Новоплатоновка на Харьковщине, который ранее пытались продвигать в российских информационных сводках как якобы "захваченный". Операцию выполнили подразделения 115 отдельной механизированной бригады с применением современных наземных роботизированных комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области. В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск.

