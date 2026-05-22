Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области – ISW

Украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области.

Видео дня

В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск. Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские подразделения продвинулись на юго-восток и северо-запад от Орехова. Геолокационные видео, обнародованные 17 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск на юг от Малой Токмачки, расположенной к юго-востоку от Орехова.

Эти данные согласуются с заявлением украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сообщал об освобождении населенного пункта Малая Токмачка.

Кроме наземных операций, украинские силы продолжают кампанию ударов по военным и логистическим объектам противника в оккупированной части Запорожской области. В частности, командир Сил беспилотных систем майор Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении ряда важных целей.

По его словам, украинские военные нанесли удары по российской системе противовоздушной обороны "Тор" и грузовику в районе оккупированного Берестового, что примерно в 66 километрах от линии фронта.

Также было поражено скопление подразделений 3-го мотострелкового полка в Новоукраинке, расположенной примерно в 39 километрах от передовой.

Кроме того, под удар попал портовый кран в оккупированном Бердянске, который находится ориентировочно в 97 километрах от линии боевого соприкосновения.

Такие действия, по оценке аналитиков, направлены на ослабление логистики и военного потенциала российских сил в регионе.

Напомним, украинские Силы обороны возвращают себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в течение суток 20 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 910 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 352 980 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!