Украина перехватила тактическую инициативу на разных направлениях фронта: Россия оказалась перед выбором – ISW

Украинские Силы обороны возвращают себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

Об этом пишет ISW. По состоянию на 14 мая украинские войска осуществляли больше наступательных действий, чем захватчики.

Украинские войска возвращают себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. Так, во время контратаки Вооруженные силы отбили значительную часть Купянска, начиная с ноября 2025 года,освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года, а с конца апреля 2026 года освободили несколько населенных пунктов на западе Запорожской области.

"Украинские контратаки на юге Украины создали каскадные оперативные и стратегические последствия против продолжающегося весенне-летнего наступления России на Пояс крепостей", – говорится в материале.

Поэтому российские войска вынуждены выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил в приоритетных секторах.

Кроме того, отмечается, что усиленная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы с начала 2026 года также ухудшила способность российских войск проводить наступательные операции и, вероятно, также способствовала недавнему продвижению Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский 15 мая в интервью изданию Militarnyi сказал, что точные украинские удары, уничтожение российских резервов и постоянное давление на российские штурмовые подразделения позволили украинским силам все больше перехватывать тактическую инициативу и заставлять врага реагировать в соответствии с определенным Украиной оперативным темпом.

"Сырский не привел абсолютных цифр, но отметил, что количество наступательных действий украинских войск превышало количество действий российских войск по состоянию на 14 мая, что может свидетельствовать о том, что Украина перехватывает инициативу на тактическом уровне и осуществляет больше активных контратак", – написало издание.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в течение суток 20 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 910 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 352 980 человек.

