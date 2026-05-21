ВСУ отминусовали еще 910 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 20 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 910 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 352 980 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 бронемашин и 54 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 943 танка, 24 591 ББМ и 42 454 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1797 единиц реактивных систем залпового огня, 1389 систем противовоздушной обороны и 1436 наземных роботизированных комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолета и 302 787 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4632 российских крылатых ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 98 070 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4207 – специальной техники.

Напомним, в рядах российской оккупационной армии зафиксированы очередные "алкогольные" потери. На Ореховском направлении Запорожского фронта захватчики массово отравились некачественным алкоголем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы беспилотных систем поразили командный пункт оккупантов в Покровске. По данным военных, объект использовало подразделение 51 армии РФ.

