'Бить, а не ныть': Силы беспилотных систем поразили командный пункт оккупантов в Покровске. Видео

Во временно оккупированном Покровске Донецкой области Силы беспилотных систем обнаружили и поразили командный пункт одной из российских бригад. По данным военных, объект использовало подразделение 51 армии РФ.

Видео дня

Удачную операцию провели операторы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд". Об этом сообщили на странице полка в Facebook.

"Обратим внимание, что враг умышленно обустроил свой КП в руинах многоэтажки, пытаясь избежать обнаружения и поражения. Но такая маскировка рашистов не сработала", – рассказали военные.

По информации СБС, командный пункт принадлежал 9 отдельной мотострелковой бригаде, входящей в состав 51 армии РФ. Это военное соединение сформировали в августе 2024 года на базе подразделений так называемого "2 армейского корпуса" группировки "ДНР".

Также дронари напомнили, что объекты такого типа операторы полка "Рейд" атакуют не впервые. В конце апреля военные атаковали пункт временной дислокации 36 бригады РФ, которая является основой 29 общевойсковой армии ВС РФ.

Напомним, на Покровском направлении российских захватчиков уничтожают Десантно-штурмовые войска ВС Украины. Недавно они ударили по двум точкам запуска вражеских БпЛА "Молния", а также по месту накопления личного состава.

Также OBOZ.UA сообщал,полицейские дронари на Покровском направлении активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!