Охота с неба: полицейские дронари показали, как уничтожают вражескую пехоту на Покровском направлении. Видео

Полицейские дронари на Покровском направлении активно используют современные технологии для уничтожения оккупантов и вражеской техники и ночью, и днем. Национальная полиция Украины показала работу своих экипажей БПЛА, которые занимаются аэроразведкой, ликвидацией российской пехоты и прикрытием украинских позиций.

Правоохранители обнародовали рассказ одного из бойцов с позывным "Ярчик". Он вместе с побратимами держит небо над одним из самых горячих участков фронта.

Охота на пехоту и "дронов-ждунов"

По словам бойца, их основные задачи – постоянная аэроразведка, выявление живой силы противника, техники и уничтожение вражеских FPV-дронов.

"Наша работа заключается в том, что мы проводим аэроразведку, обнаруживаем вражескую живую силу, технику, занимаемся уничтожением врага, а именно – сбросами, уничтожением вражеских FPV-ждунов. Когда ты проводишь аэроразведку, надо смотреть очень внимательно, потому что враг прячется в блиндаже – в "норе", – рассказал стрілбатівець.

Именно благодаря работе таких экипажей, отмечают в полиции, украинские силы могут безопаснее проводить ротации и обеспечивать боевую логистику на Покровском направлении.

"Самое трудное – не сама позиция, а дорога к ней. Постоянные обстрелы, FPV-дроны, заминированные участки... Но чем хуже погода, тем легче нам работать", – рассказал "Ярчик".

Первый боевой вылет в густом тумане

Боец вспомнил свой первый боевой вылет, который происходил во время густого тумана и российского штурма.

По его словам, экипаж поднял дрон и летел буквально над верхушками деревьев, чтобы не потерять ориентир. После обнаружения российской пехоты полицейские начали сбрасывать боеприпасы с дронов, а когда туман рассеялся – по врагу отработали FPV-экипажи.

"Адреналина было столько, что после первого поражения уже не хотелось останавливаться. Мы выходили на связь, просили новые координаты и продолжали работать по врагу", – вспоминает военный.

Научиться может каждый

"Ярчик" отметил, что овладеть работой с беспилотниками может практически любой, если есть мотивация и желание.

По его словам, в подразделении постоянно продолжается набор новых людей.

"Не надо бояться. Выбирай свое направление, свою должность и вместе с другими обезвреживай врага. И тогда все будет Украина", – сказал боец.

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация остается крайне напряженной и сложной, это один из самых горячих участков фронта. Враг сосредоточил там более 100 тысяч личного состава и постоянно проводит штурмы малыми группами, пытаясь прорвать оборону.

Российские войска пытаются продвигаться в районах Торецка, Белицкого, Покровска, Родинского, Гришино, Котлино, Удачного, Молодецкого и Новопавловки

ВСУ контролируют ситуацию и отражают десятки атак ежедневно. Так, только за сутки 10 мая – в период так называемого путинского перемирия, на направлении было зафиксировано 37 штурмов врага.

