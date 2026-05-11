Пережив суровую зиму, Украина начала переламывать ход войны с Россией – The Economist

Украина, пережив сложный зимний период массированных российских атак, начала постепенно менять ситуацию на фронте. Новые оценки аналитиков свидетельствуют о возможном переломе в войне, поскольку инициатива частично переходит к украинским силам.

В то же время Россия, по данным экспертов, сталкивается с растущими потерями и внутренними проблемами. Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что впервые за почти три года войны инициатива на поле боя может переходить к Украине. После тяжелой зимы, когда украинская энергетическая система и города регулярно подвергались массированным атакам дронами и ракетами, ситуация начала меняться.

По оценкам авторов, Украина все эффективнее наносит удары по российским позициям и инфраструктуре, что приводит к накопительным потерям для армии РФ.

Отдельно отмечается, что потери российских военных составляют около 35 тысяч человек ежемесячно. Этот показатель, по данным аналитиков, превышает темпы мобилизации в самой России, что создает дополнительное давление на военную систему страны.

Фактически это означает, что Россия не успевает компенсировать потери на поле боя, что постепенно влияет на ее боевые возможности.

The Economist также обращает внимание на рост эффективности украинских беспилотников средней дальности. Они поражают цели в радиусе от 50 до 300 километров, в том числе склады боеприпасов, командные пункты, системы ПВО, радары и места сосредоточения техники и личного состава.

Такие удары, по оценкам аналитиков, системно ослабляют логистику и управление российских войск на разных участках фронта.

Кроме того, в материале также отмечается, что Россия потеряла контроль примерно над 113 квадратными километрами территории за последние 30 дней. Это стало результатом сочетания украинских контратак и ударов в глубину обороны противника.

Среди факторов, которые могли повлиять на ситуацию, аналитики называют прекращение использования Россией терминалов Starlink на отдельных участках, а также внутренние ограничения цифровых коммуникаций, в частности усиленный контроль над мессенджером Telegram.

Кроме того, по данным аналитиков, российские войска больше не удерживают позиции в центре Купянска.

