Российские войска больше не удерживают позиции в центре Купянска – ISW

Украинские военнослужащие уничтожили все российские позиции в центре Купянска Харьковской области. После нескольких месяцев борьбы Силы обороны одним ударом ликвидировали группу из примерно 20 российских захватчиков.

Видео дня

Оккупанты прятались в Купянской городской больнице с декабря 2025 года. Об этом пишет Институт изучения войны.

Бои за Купянск

По данным американских аналитиков, российские войска, вероятно, не удерживают позиции в Купянске после нескольких месяцев борьбы за поддержку небольшой и изолированной группы оккупантов, проникших в город.

Пропагандисты РФ также подтвердили, что группа из примерно 20 российских солдат, которые оставались в окружении в Купянской городской больнице с декабря 2025 года, провели "свою последнюю битву" и "удерживали свои позиции до самого конца".

По предварительной информации "последняя битва" российских захватчиков закончилась украинским авиаударом, который разрушил больницу и убил большую часть российских оккупантов. Таким образом в ISW пришли к выводу, что российские войска больше не удерживают позиции в центре Купянска.

Позиция украинских военных

Представитель Объединенной оперативной группы украинских сил полковник Виктор Трегубов 28 марта сообщал, что украинские войска выявили только шесть активных российских позывных в Купянске, что составляет примерно от 12 до 18 российских военнослужащих в центре города.

Позже, 21 апреля, Трегубов заявил, что в Купянске остаются активными примерно 10 российских позывных. Несколько российских источников сообщили, что по состоянию на 8 мая бои в северо-западной части Купянска продолжаются, что свидетельствует об отсутствии активных боевых действий в центре города.

Зона проникновения российских войск, изображенная на карте ISW, вероятно, завышает реальную оценку текущего масштаба российского присутствия в центральном Купянске. Эти сообщения указывают на то, что украинские силы, вероятно, уничтожили все российские позиции в центре Купянска. Однако по состоянию на 8 мая ISW не обнаружила подробных данных, позволяющих скорректировать контроль над территорией в центральном Купянске за пределами Центральной районной больницы.

Напомним, российская армия возобновила интенсивные наступательные действия на Купянском направлении весной 2026 года. Сейчас силы сосредоточили на продвижении с севера и сокращении украинского плацдарма на левом берегу Оскола.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики два месяца подряд накапливали резерв, и теперь, имея большие силы на подступах к Купянску, усиливают давление на Лиманском направлении. Но несмотря на достаточно активные пехотные штурмы, общая ситуация на направлении "достаточно стабильная", считают украинские защитники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!