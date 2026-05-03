Почему армия РФ снова взялась за Купянск: спикер УОС пролил свет на их планы

Российская армия возобновила интенсивные наступательные действия на Купянском направлении весной 2026 года. Сейчас силы сосредоточили на продвижении с севера и сокращении украинского плацдарма на левом берегу Оскола.

Активизация связана не только с оперативными целями, но и с сезонными изменениями. О ситуации сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільне Студия".

Российские силы значительно усилили давление на Купянск, рассматривая его как ключевую точку для дальнейшего развития наступления. Особое внимание враг уделяет попыткам продвижения через северное направление, в частности в районе Голубовки, а также попыткам вытеснить украинские подразделения с позиций на левом берегу реки Оскол.

"Сейчас россияне сильно сосредоточились на Купянске. И это касается, непосредственно, и самого города, на который они пытаются наступать с севера через Голубовку, и украинского плацдарма на левом берегу реки Оскол, который они пытаются сократить с разных сторон", –отметил Трегубов.

Несмотря на активные атаки, украинские силы сдерживают наступление, хотя интенсивность боевых действий остается высокой. Купянск является важным элементом более широкого плана РФ – в случае его захвата оккупанты могли бы усилить давление на Лиман.

"Взятие Купянска дало бы возможность его значительно усилить", – пояснил спикер.

Дальнейшая логика наступления предусматривает движение в направлении Славянска и Краматорска.

После периода относительного затишья в феврале-марте, когда россияне проводили ротации, в апреле они возобновили активные действия, воспользовавшись сезонными факторами.

"Логично, в апреле пошла "зеленка" – это раз, и два – погодные условия начали способствовать инфильтрационным действиям", – отметил он.

Речь идет о тактике малозаметного проникновения малыми группами, которая становится более эффективной в условиях ограниченного использования дронов. Из-за неблагоприятной погоды – сильные ветры, перепады температур и даже мокрый снег –возможности воздушной разведки существенно снижались.

"Это давало возможность россиянам пытаться пролазить по "зеленке" в надежде, что дроны их не увидят", – добавил Трегубов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики два месяца подряд накапливали резерв, и теперь, имея "большие силы" на подступах к Купянску, "усиливают давление" на Лиманском направлении. Но несмотря на достаточно активные пехотные штурмы, общая ситуация на направлении "достаточно стабильная", считают украинские защитники.

