'Ярость' под Покровском: в ГУР показали, как наземные роботизированные комплексы 'прикрывают' бойцов. Видео

На Покровском направлении украинские военные активно применяют наземные роботизированные комплексы для поддержки боевых действий. Один из таких аппаратов – "Ярость" – обеспечивает огневое прикрытие подразделений во время выполнения задач.

В ГУР обнародовали кадры работы этого комплекса непосредственно на передовой. "Эксклюзивные кадры с Покровского направления – во время боевого задания в Донецкой области спецназовцы оперативной группы ГУР МО Украины "Iron Group" применили оснащенный боевым модулем НРК "Ярость", – говорится в сообщении.

Комплекс развернули на передовой позиции, где он осуществлял контроль определенного сектора и вел огонь по позициям российских оккупантов. Благодаря этому украинские военные получили возможность безопасно сменить позиции, провести маневр и улучшить свое тактическое положение.

В разведке отмечают, что использование таких систем позволяет минимизировать риски для личного состава, ведь роботизированные комплексы могут выполнять часть боевых задач вместо людей непосредственно под огнем противника.

Также подчеркивается, что в условиях современной войны против России именно подобные технологические решения играют все более важную роль. Речь идет о ведении так называемой асимметричной войны, где ключевыми становятся мобильность, точность и дистанционное поражение целей.

В ГУР отмечают, что боевое применение наземных роботизированных комплексов продолжает развиваться, а их эффективность на поле боя растет.

"Вооруженная борьба продолжается!" – добавили разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля заявил, что украинские военные впервые смогли захватить вражескую позицию исключительно с помощью беспилотных систем. Операцию провели на фронте без привлечения пехоты, а российские оккупанты в результате сдались в плен.

