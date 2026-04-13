Оккупанты сдались в плен: ВСУ впервые в истории захватили вражескую позицию исключительно беспилотными платформами и дронами. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля заявил, что украинские военные впервые смогли захватить вражескую позицию исключительно с помощью беспилотных систем. Операцию провели на фронте без привлечения пехоты, а российские оккупанты в результате сдались в плен.

Об этом глава государства сказал в обращении по случаю профессионального праздника работников оборонно-промышленного комплекса Украины. Он подчеркнул, что новые технологии уже активно меняют ход войны.

"Впервые в истории этой войны вражескую позицию было взято исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", – заявил Зеленский.

Новые технологии фронта

Президент подчеркнул, что речь идет об использовании наземных роботизированных комплексов вместе с беспилотниками. По его словам, такие системы уже сейчас фактически берут на себя самые опасные задачи. И это, как он отметил, прямо влияет на сохранение жизни украинских военных.

В обращении он также перечислил ряд разработок, которые применяются на передовой. Среди них – "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор" и "Воля". Зеленский добавил, что эти комплексы работают в связке с дронами и постепенно становятся неотъемлемой частью боевых операций.

Масштабы применения

Только за последние три месяца, по словам президента, украинские роботизированные системы выполнили более 22 тысяч миссий на фронте. Речь идет о задачах в наиболее опасных зонах, где раньше приходилось действовать военным лично.

"Другими словами, более 22 тысяч раз сохранено жизни – в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот", – отметил он. Зеленский подчеркнул, что это пример того, как современные технологии работают на защиту главной ценности – человеческой жизни.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины расширяют применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов на фронте. Речь идет, в частности, о технологиях перехвата дронов и поддержке боевых подразделений на линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZ.UA, новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально был допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

