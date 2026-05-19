Россия ударила баллистикой по центру Прилук: два человека погибли, 21 ранены. Фото

Днем 19 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области. Вследствие атаки погибли два человека.

По меньшей мере 21 человек получил ранения, среди них 14-летний ребенок. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Последствия террористического удара

По информации правоохранителей, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки. Предварительно известно о двух погибших и 21 раненых. Среди раненых есть ребенок.

Также известно, что после взрыва повреждены ряд зданий и автомобили местных жителей.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общества и все экстренные службы. Полиция оказывает помощь гражданам, документирует последствия атаки россиян по мирному населению.

В областной военной администрации сообщили, что российские войска атаковали центральную часть Прилук около 10:00 утра. По информации ОВА, целью удара оказалось одно из предприятий. Поврежден торговый центр рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника.

Областная власть проинформировала, что медики оказывают всем необходимую помощь пострадавшим. Соответствующие службы работают на месте атаки.

Торговый центр "Эпицентр" сообщил, что в результате ракетной атаки врага потерпел разрушения торговый центр "Эпицентр" в Прилуках. Ранения получили двое сотрудников, угрозы их жизни нет.

Взрывной волной почти полностью разрушена задняя стенка здания. После удара также возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС.

Воздушная тревога біла объявлена на северо-востоке Украины в 9:57, а уже спустя несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о фиксации ракеты в направлении Прилук. Мониторинговые каналы писали, что российские войска нанесли ракетный удар с Брянской области.

