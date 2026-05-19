КОСТЯНТИНОВКА. ГОРОД, ГДЕ ПЛАЧЕТ САМО НЕБО

Я не знаю, как после увиденного можно спать. Я не знаю, как после этого можно говорить сухими словами — "конфликт", "эскалация", "стороны".

Потому что то, что происходит в Константиновке — это уже не война. Это ад, который кто-то открыл прямо на земле.

Там не слышно тишины. Там тишина умерла.

Там без конца гудят fpv-дроны, взрываются КАБы, трещат дома, кричат люди. Там воздух пахнет не весной — а гарью, кровью и смертью.

Там люди уже не живут. Там люди выживают между прилетами.

Впопыхах перебегают улицы, будто обреченные тени.

Спят одетыми. Не раздеваются, потому что не знают — переживут ли ночь.

В квартирах — буржуйки. Во дворах — свежие могилы.

Старушка женщина тихо говорит: "Хороним во дворах... может когда-то перезахоронят..."

И у тебя в этот момент что-то ломается внутри. Потому что перед тобой — не кадры из фильма.

Не история о Второй мировой. Это Украина. 2026 год. Центр Европы. И мир на это смотрит.

Дома там не разбиты. Они выжжены до костей. Черные коробки без окон, без крыш, без жизни. На дороге — сожженные машины. Во дворах — обломки детских вещей. На стенах — следы крови.

И среди этого ада стоит женщина возле разбитой "Жигулевки" и плачет так, что разрывается душа: "Даже собаку убило..." Понимаете? Даже собаку.

Потому что русская смерть уже не разбирает — человек ты, животное, старик, женщина или ребенок.

Для нее все живое — мишень. И самое страшное — это глаза людей.

Глаза женщин, которые плачут среди руин собственных квартир.

Глаза дедушки с избитым лицом, который просит сигарету и шепчет: "Твари..." Глаза старушки, которая проклинает того, кто начал эту войну.

Они говорят на русском. Те самые люди, которых кремль якобы пришел "защищать".

И они кричат сквозь слезы: "Какие здесь нацисты? Какие бандеровцы? Мы все здесь просто мишени..." Вот она — вся правда о "русском мире".

Не культура. Не освобождение. Не братство. А смерть. Сплошная, черная, вонючая смерть.

Город в десяти километрах от фронта просто стирают вместе с людьми. Не штурмуют. Не занимают. Именно стирают.

Церковь — мишень. Жилой дом — мишень. Авто с гражданскими — мишень.

Старушка с пакетом гуманитарки — мишень.

И где-то в это же время в мире сидят люди в дорогих костюмах и обсуждают "необходимость компромиссов".

Компромиссов с кем? С теми, кто охотится дронами на мирных людей? С теми, кто превращает города в братские могилы?

ООН молчит. Красный Крест молчит. Мировая дипломатия осторожно подбирает слова, пока украинских людей достают кусками из-под плит. А Дональд Трамп дальше играет в свою опасную симпатию к Путину.

Вы все еще не поняли? Путин не хочет мира.

Он хочет, чтобы Украина перестала существовать. Чтобы наши города стали пеплом. Чтобы наши люди жили в подвалах и хоронили родных во дворах.

И когда видишь Константиновку — начинаешь ненавидеть не только агрессора. Начинаешь ненавидеть равнодушие. Потому что это зло стало таким большим еще и потому, что слишком много "цивилизованных" людей годами делали вид, будто его можно умиротворить.

А среди этого апокалипсиса стоят наши воины. Они натягивают антидронные сетки над дорогами, чтобы хоть как-то проходила еда. Чтобы хоть кто-то получил воду. Чтобы хоть один ребенок или старушка пережили еще один день. Они сбивают дроны из стрелкового оружия. Под взрывами. Под огнем. Под небом, которое само содрогается от ужаса.

И ты смотришь на них — и понимаешь: это последняя стена между человечеством и абсолютной темнотой.

Константиновка сегодня — это не просто город. Это рана Украины. Живая. Кровавая. Пылающая.

И если после всего этого мир еще способен говорить об "усталости от Украины" — значит мир морально болен. Потому что нормальный человек после такого не может жить дальше, будто ничего не произошло.

Константиновка взывает. Каждым разрушенным домом. Каждой могилой во дворе. Каждой заплаканной старушкой. Каждым котом, блуждающим среди руин в поисках хозяина, которого уже нет.

И этот крик или услышит человечество – или однажды человечество проснется среди такого же самого ада