Россия атаковала баллистикой нефтяные объекты на Днепропетровщине: первые подробности

Вечером в понедельник, 18 мая, страна-агрессор Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами, есть повреждения и разрушения.

Среди персонала, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Нафтогаза".

"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное – по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он сообщил, что на местах работают все соответствующие службы. Продолжается мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак.

Дополняется...