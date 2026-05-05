Их убила Россия: в "Нафтогазе" раскрыли имена работников, погибших в результате вражеской атаки. Фото
В ночь на 5 мая в результате российской атаки на газодобывающие объекты на Полтавщине и Харьковщине погибли трое работников "Нафтогаза Украины". Они вместе со спасателями Государственной службы чрезвычайных ситуаций прибыли ликвидировать последствия предыдущего российского обстрела, в этот момент враг ударил повторно четырьмя ракетами.
Об этом отметили в компании "Нафтогаз Украины" и назвали имена погибших работников. Враг ударил БПЛА и баллистикой, произошли значительные разрушения и потери добычи.
Что известно
"Они были газовиками, которые работали несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры, чтобы сохранить тепло и газ для страны. Сегодня ночью они погибли от российского удара — после отбоя тревоги, когда ликвидировали последствия предыдущей атаки вместе с ГСЧС Украины", – написали в компании.
Работники, которые погибли в результате обстрела
- Козин Александр Валерьевич, 49 лет. Начальник технологического цеха стабилизации конденсата. Александр неоднократно принимал участие в ликвидации предыдущих ударов. За его мужество он был награжден орденом "За заслуги" III степени от президента Украины.
- Мусиенко Юрий Николаевич, 49 лет. Машинист технологических насосов технологического цеха стабилизации конденсата.
- Дуб Михаил Анатольевич, 47 лет. Сменный инженер отделения по переработке газового конденсата и нефти.
Кроме того, еще двенадцать работников "Нафтогаза" получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Что известно об обстреле газодобывающих объектов в ночь на 5 мая
В ночь на 5 мая оккупанты совершили массированную атаку по Полтавской и Харьковской области, применив ракеты и беспилотники. Жертвами российской атаки стали трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей ГСЧС. Еще 37 человек получили ранения.
Жертвами путинского террора стали сотрудники ГСЧС Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.
"Это был не случайный обстрел – целенаправленный удар по тем, кто спасает жизни", – отметили в ГСЧС.
Из-за атаки в Полтавском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков в двух местах. Поврежден промышленный объект, без газа остались 3480 потребителей, пострадала и железнодорожная инфраструктура.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 мая российские захватчики атаковали Киевскую область ударными БПЛА. В Броварах есть трое пострадавших, повреждения получила инфраструктура.
