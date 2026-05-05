Их убила Россия: в 'Нафтогазе' раскрыли имена работников, погибших в результате вражеской атаки. Фото

В ночь на 5 мая в результате российской атаки на газодобывающие объекты на Полтавщине и Харьковщине погибли трое работников "Нафтогаза Украины". Они вместе со спасателями Государственной службы чрезвычайных ситуаций прибыли ликвидировать последствия предыдущего российского обстрела, в этот момент враг ударил повторно четырьмя ракетами.

Об этом отметили в компании "Нафтогаз Украины" и назвали имена погибших работников. Враг ударил БПЛА и баллистикой, произошли значительные разрушения и потери добычи.

Что известно

В компании Нафтогаз сообщили о том, что ночью во время очередной российской атаки потеряли трех коллег. Враг ударил по объектам "Нафтогаза", а когда после отбоя тревоги спасатели взялись ликвидировать последствия, Россия коварно ударила еще раз.

"Они были газовиками, которые работали несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры, чтобы сохранить тепло и газ для страны. Сегодня ночью они погибли от российского удара — после отбоя тревоги, когда ликвидировали последствия предыдущей атаки вместе с ГСЧС Украины", – написали в компании.

Работники, которые погибли в результате обстрела

Козин Александр Валерьевич, 49 лет. Начальник технологического цеха стабилизации конденсата. Александр неоднократно принимал участие в ликвидации предыдущих ударов. За его мужество он был награжден орденом "За заслуги" III степени от президента Украины.

Мусиенко Юрий Николаевич, 49 лет. Машинист технологических насосов технологического цеха стабилизации конденсата.

Дуб Михаил Анатольевич, 47 лет. Сменный инженер отделения по переработке газового конденсата и нефти.

Кроме того, еще двенадцать работников "Нафтогаза" получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Что известно об обстреле газодобывающих объектов в ночь на 5 мая

В ночь на 5 мая оккупанты совершили массированную атаку по Полтавской и Харьковской области, применив ракеты и беспилотники. Жертвами российской атаки стали трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей ГСЧС. Еще 37 человек получили ранения.

Жертвами путинского террора стали сотрудники ГСЧС Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.

"Это был не случайный обстрел – целенаправленный удар по тем, кто спасает жизни", – отметили в ГСЧС.

Из-за атаки в Полтавском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков в двух местах. Поврежден промышленный объект, без газа остались 3480 потребителей, пострадала и железнодорожная инфраструктура.

