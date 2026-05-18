Новый этап войны: вражеские центры принятия решений в зоне поражения. Силы обороны Украины представляют: сериал "Огни москвы" – первая серия первого сезона. В ночь на 17 мая украинские дроны прицельно поразили законные военные цели в московском регионе. Утром все российские издания и паблики пестрели паническими заголовками о наших "дальнобойных санкциях".

Горит московский технопарк "Элма" – предприятие, специализирующееся на производстве электронной техники, контрольно-измерительных приборов и оптики. Черный зловонный дым накрывает территорию вокруг Солнечногорской наливной станции – объекта, который использовался для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Подгорает московский нефтеперерабатывающий завод. Дымит аэропорт Шереметьево... Кадрами "московского апокалипсиса" обмениваются жители Химок, Красногорска, Истры, Наро-Фоминска. Погорели гаражи в деревне с красноречивым названием Погорелки. Наши дроны превратили московский регион в Туапсе. Но стоит учесть масштаб: население Туапсе – около 60 тысяч, тогда как московская агломерация насчитывает более 17 миллионов. Следовательно, ночная лекция наших дронаров на тему "война – это плохо" сегодня имела значительно более широкую аудиторию.

Кстати, о московской аудитории. Это специфический контингент, с которым еще работать и работать. Последние недели и даже месяцы аналитики фиксировали снижение рейтингов Путина и власти в целом по всей России. Но есть одно но: "на москве" эта динамика была не такой выразительной. То же касается поддержки "специальной военной операции". Жители московской агломерации меньше хотят мира, чем, скажем, жители того же Туапсе. Причина очевидна: еще вчера москвичи считали себя в безопасности. Теперь – нет.

Эта ночь была, без преувеличения, исторической. Как говорит командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр": "С сегодняшнего дня шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках. Moscow отныне never sleeps". Это не просто констатация – это анонс нашей дальнейшей "просветительской работы" на болотах.

Если загуглить словосочетание "огни москвы", найдется все что угодно: духи, коктейли, конфеты, сорт томатов, музей уличного освещения. Есть даже подзабытая песня сталинских времен с таким названием. Но вскоре этот мем будет означать длинный перечень пораженных объектов. Возможно, когда-то видео этих поражений будут крутить под ту же песню: "И ярко в небе светятся, и в даль зовут они – надежда человечества, московские огни!"

Что ж, человечество действительно надеется, что мы и в дальнейшем будем зажигать "огни Москвы". Другие регионы России – обещаем – также не останутся без внимания. Работы впереди много: список законных военных целей очень длинный. Так что дальше будет. Не переключайтесь. Держим строй. Слава Украине!