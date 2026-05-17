На этот раз и столица курятника не осталась в стороне от этого праздника. Оно и понятно: царь всегда позиционировал себя как собирателя земель, а бывший мэр москвы Лужков вообще считал Севастополь филиалом столицы. Не удивительно, что часть красочных мероприятий состоялась и в столичном регионе. По крайней мере, оттуда уже поступило множество сообщений и видео, подтверждающих факт проведения торжеств.

Так, стало відомо про те, що на знак солідарності з жителями Туапсе або Феодосії москвичі спостерігали чорний стовп диму з району великої нафтобази та одночасно – перевалочного пункту нафтопродуктів у підмосковному Солнєчногорську. Місцеві ТГ-канали пишуть, що ціллю дронових атак був московський НПЗ у Капотні. На деяких відео місцеві жителі радіють з того, що відбувається, і ставлять уже звичні запитання на кшталт: "А нас за що?", – а частина з них аполітично міркує про те, що вони – москва, а не якийсь смердючий Бєлгород, щоб сюди прилітало і вибухало.

Вони логічно зауважують, що відкриття курортного сезону має бути в курортних місцях – Севастополі, Феодосії, Новоросійську, Туапсе, Сочі, нарешті, але ніяк не в москві та підмосков’ї. За їхніми словами, вони собі війну уявляли "більш інакше", а не ось це все. Але ця ніч справді виявилася незвичайною, бо саме в московському регіоні, який просто перенасичений засобами ППО, прилетіло в багато місць.

Найбільш здивованими виявилися пасажири аеропорту "Шереметьєво", бо, крім звичних скасувань рейсів та плану "Килимок", вони могли на власні очі спостерігати, як щось горить у районі злітно-посадкової смуги № 3. Що саме горить, розібрати складно, проте скромний і акуратний стовп диму, що впирається в небо, життєствердно натякає на те, що свято вже настало і можна танцювати прямо тут і зараз. Але пасажири не звикли виявляти курортні звички, не долетівши до Пхукету чи куди вони там літають, і тому святковий настрій саме в аеропорту не вдався.

Є прильоти в Хімках, Зеленограді, Дубні та інших місцях. Пишуть про вибухи в центрі москви. Але вже відомо про те, що прилетіло по підприємству "Ангстрем" – виробнику мікроелектроніки, в тому числі для потреб ВПК, та МКБ "Райдуга" – бюро, що розробляє крилаті ракети та інше ракетне озброєння. Поки що немає більш-менш точних даних про результати влучання, крім об’єкта "Транснєфті", який бадьоро горить, і, відповідно, пожежу видно здалеку і всім зрозуміло, що туди прилетіло як слід. Решту буде зрозуміло впродовж дня.

Але вже є прямі свідчення очевидців про те, що як мінімум в один багатоквартирний будинок прилетіла ракета ППО, імовірно – від "Панцира". За різними даними, зараз є жорсткий дефіцит саме цих ракет, і командування дало команду витрачати їх дуже економно. Начебто наказано повністю відключити режим "стрілянина по будинках", яким славиться "Панцир", але, мабуть, не скрізь встигли виконати наказ. А загалом, за даними наших джерел, Сили оборони відстріляли в усіх напрямках 300–310 дронів, а, за повідомленнями лаптів, їм вдалося збити 500+ дронів. Але знову ж таки, це – попередні дані, і впродовж дня ясність зі святом Нептуна буде чіткішою.