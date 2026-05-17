'Дистанция от границы – более 500 км': Зеленский послал четкий сигнал Путину после точных ударов ВСУ по Москве

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Московскую область в более чем 500 км от украинской границы. Он назвал ночные атаки "справедливым ответом на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам".

Видео дня

Этими ударами Украина посылает России однозначный сигнал: Москва должна закончить войну. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал атаку на Москву справедливым ответом на террор РФ

После массированной атаки на Москву и область, которую в России уже назвали самой масштабной за все время полномасштабной войны, президент Зеленский напомнил россиянам: война всегда возвращается к своим создателям.

"Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", – подчеркнул он.

Президент также намекнул: дальнейшие атаки врага неизбежно будут получать мощный ответ.

"Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость", – написал Зеленский.

Он добавил: от возмездия за террор Москву сейчас не защитили ни сотни километров, ни стянутые со всей РФ средства ПВО.

"Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине!" – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Подмосковье. Из разных частей области поступали сообщения о взрывах и пожарах, сообщалось о вероятных прилетах по Московскому НПЗ, нефтеналивной станции, производствах микроэлектроники и ракет, падении дрона в районе аэропорта "Шереметьево".

Местные власти назвали атаку "самой массированной за последний год", заявили о погибших и раненых, а также обвинили Украину в ударах по жилым домам. Однако кадры с работой российской ПВО в Московской области подтверждают: прилеты по многоэтажкам – дело рук отнюдь не украинских воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!