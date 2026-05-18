Уже на глубину в 120 км: удары Украины по логистике российских оккупантов грозят разрушить их планы. И речь не только о Донбассе
1-й армейский корпус Национальной гвардии Украины "Азов" в апреле опубликовал видео, на котором были запечатлены удары дронами по российской логистике в районе временно оккупированного Донецка – на глубине от 60 до 70 км от линии боестолкновений. А уже в мае "Азов" продемонстрировал удары по логистике оккупантов уже в районе временно оккупированного Мариуполя, что в 120 км от ЛБС! И это вызвало настоящую панику у российских захватчиков.
Роль логистики, обеспечения передовых подразделений является одним из важнейших элементов, влияющих на успешность той или иной военной операции. Именно провальное обеспечение российских войск первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году предопределило дальнейший исход боев за Киев, за Харьковскую область и Херсон.
По мере возможности Силы обороны Украины старались в каждый период войны оказывать влияние на степень обеспечения оккупационных войск, дабы подрывать как их наступательный потенциал, так в ряде случаев и оборонный. При этом такое воздействие имело адаптивный характер – как с нашей стороны, так и противника.
Например, когда у Украины появились высокоточные РСЗО M142 HIMARS, что позволило СОУ наносить ювелирные удары на глубину тыловой зоны противника в несколько десятков километров, РОВ стали отводить как склады, так и командные пункты глубже в тыл. Логистика на некоторое время нарушилась, осложнилась, но со временем также адаптировалась к новым условиям.
Практически на протяжении всех этих более чем четырех лет с начала полномасштабного вторжения мы находились в состоянии нахождения методов нейтрализации логистики врага на таком уровне и на такую глубину, чтобы адаптироваться к новым условиям у него не было возможности. И, похоже, Украина стала приближаться к тому моменту, когда такая возможность реализовать подобный план у нее появится.
Охота за 120 км от ЛБС
Вопрос контроля логистики противника достаточно долгое время встречал преграду в виде технических и технологических возможностей выхода на пределы тыловой глубины в 15-20 километров. В значительной степени эту проблему стали решать оптоволоконные fpv-дроны, позволявшие преодолевать расстояния до 40 км и даже рекордные 50 км. Но это были скорее исключительные случаи, нежели регулярные.
Кроме того, для оптоволоконного fpv-дрона, вынужденного тянуть за собой хвост их нескольких десятков километров хрупкого материала, возникала не только угроза быть сбитым, но и получить обрыв канала посредством повреждения кабеля.
Но настоящим громом посреди ясного неба стали кадры ударов 1-го АК НГУ "Азов" по российской логистике в районе Донецка, а затем и Мариуполя. Некоторое время спустя российские Z-военкоры и вовсе стали сокрушаться по поводу появления украинских дронов в районе трассы М-14.
До недавнего времени это и вправду была одна их самых безопасных логистических сухопутных артерий с территории России по материковой части временно оккупированных территорий Украины в Крым. Кроме того, трасса М-14 связывает Мариуполь с Бердянском, а оттуда по Н-30 ведет на Токмак, а также Мелитополь.
Фактически зоной риска можно считать отрезок именно Мариуполь-Мангуш-Бердянск протяженностью 80 км и находящийся на расстоянии от ЛБС, в зависимости от локации, от 80 до 120 км.
Согласно публикуемой в открытых источниках информации, до Мариуполя долетают ударные дроны Hornet (оснащенные терминалами Starlink), которые согласно озвучиваемым ТТХ позволяют оперировать на расстояниях до 160 км, а по некоторым данным их предельная дальность полета может составлять 200 км.
Этого вполне достаточно, чтобы из тыловой зона за пределами ЛБС осуществлять пуски и управление системными налетами на настолько глубокий тыл временно оккупированных территорий.
Кроме того, разведывательную деятельность в этой зоне осуществляют БПЛА Лелека-100.
Очевидно, что эти возможности по воздействию на российскую логистику, запертую побережьем Азовского моря и ограниченную шириной в 80-120 км, будут в ближайшее время масштабировать, что приведет к потере надежного снабжения передовых подразделений РОВ и соответствующим последствиям.
Последствия
Несложно догадаться, что даже не полная потеря, а замедление и ограничение логистики в настолько глубоком тылу крайне негативно скажется на снабжении передовых подразделений оккупантов. И, как следствие, не только на их возможностях вести наступательные действия, но и даже осуществлять оборону.
В случае появления в составе каждого формирования СОУ подразделения, отвечающего за определенный квадрат на глубине от линии боестолкновения 80-120 км, можно говорить о скором полном крахе обеспечения Южно-Донбасского и всего Южного плацдарма РОВ.
И следует рассматривать эти тенденции не только в контексте озвучиваемых Донецка и Мариуполя, юго-западной части Донецкой области или временно оккупированной части Запорожской области.
В 2022 году РОВ вынуждены были бежать с правого берега Херсонской области именно по причине полного краха логистики с левого на правый берег Днепра. От первого удара HIMARS по Антоновскому мосту 19 июля 2022 года до бегства 11 ноября российской группировки войск "Днепр" с правого берега прошло неполных три месяца.
Казалось бы, это позволило им оставив максимально неудобный для удержания плацдарм закрепиться на более устойчивой, особенно в вопросах логистики, левобережной части Херсонской области. Но это впечатление мнимое и обманчивое.
Дело в том, что российской ГВ "Днепр", численностью немногим более 130 тысяч личного состава, приходится отвечать за зону, в которую входит левобережная часть Херсонской области и часть Запорожской общей площадью более 34 тыс. квадратных километров.
На сегодняшний день это самая большая площадь контроля, распределенная на настолько незначительную для такого удержания группу войск!
В целом, основная масса ГВ "Днепр" сосредоточена вдоль левого берега Днепра и преимущественно растянута вдоль побережья. В Запорожской области основная зона сосредоточения – ЛБС и район ЗАЭС. Остальная часть временно оккупированного юга, грубо говоря - перекати поле.
С логистикой также все достаточно печально для РОВ в этой зоне ответственности.
Во-первых – она ограниченная. Основная трасса на Олешки – М-17, на Голую Пристань – Р-57, район Каховки – Р-47 и М-14 вдоль левого берега Днепра.
Во-вторых, все эти артерии по дальности вероятного оперирования украинских дронов полностью попадают в зону рисков.
В частности:
М-17 – от Олешек до Армянска (Крым) глубина 90 км;
Р-57 – от Голой Пристани до Скадовска глубина 60 км;
Р-47 – от Каховки до Новоалексеевки глубина 110 км, а до Геническа 120 км;
М-14 – в целом находится от левого берега Днепра на глубине от 9 км до 70 км до Мелитополя.
То есть, в случае масштабирования применения именно такой тактики воздействия на логистику противника вполне реалистична потеря контроля над югом Украины крайне ограниченной в возможностях группы войск.
Примечательно и то, что пример Херсонской и Запорожской областей я привел исключительно для наглядности, в то время как подобная тактика имеет свою специфику реализации для каждой отдельно взятой временно оккупированной территории Украины. И не только. Ведь таким же образом СОУ со временем смогут брать под контроль и глубину логистику на территории Брянской, Курской, Белгородской и прочих областей РФ.
Вопрос только в сроках масштабирования этих возможностей и расширения контроля малого неба на глубине 15-30 километров от ЛБС на глубину до 120 км.
Обрушение логистики на таких глубинах приведет к обрушению обороны противника как на ВОТ, так и в будущем потере контроля даже над малым небом самой РФ.
Но следует понимать, что процесс этот не быстрый и требующий времени для катализации. С другой стороны, начало этому процессу положено.
Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".