Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 1220 оккупантов и сбили вертолет: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1220 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 350 тыс. 10 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 18 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк (11 939), пять боевых бронированных машин (24 583), 47 артиллерийских систем (42 262), две РСЗО (1 792), два средства ПВО (1 386), один вертолет (353), 1 603 БпЛА оперативно-тактического уровня (297 057), пять наземных робототехнических комплексов (1 415).

Также уничтожены 220 единиц автомобильной техники и автоцистерн (97 338), четыре единицы спецтехники (4 200).

Всего за сутки Россия потеряла 1 890 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 628 крылатых ракет.

