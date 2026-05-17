Украинские пограничники уничтожили три укрытия оккупантов и поймали 'дрона-ждуна'. Видео

Украинские защитники беспрестанно уменьшают живую силу и технику врага. На этот раз подразделение пограничной службы "Стальной кордон" показало, как они уничтожают российских захватчиков, их укрытия и авто.

Видео эффективной работы по оккупантам опубликовали в пограничном подразделении "Стальной кордон". На нем видно, как наши защитники системно работают по целям и продолжают выполнять боевые задачи.

17 мая подразделение пограничной службы "Стальной кордон" опубликовало видео, где показало, как они работают по оккупантам и их базированиях на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. В частности, наши бойцы уничтожили одного оккупанта, две антенны, авто захватчиков, три их укрытия и поймали "дрона-ждуна".

"Пограничники "Стального кордона" на Курском и Северо-Слобожанском направлениях уничтожили три укрытия и поймали "дрона-ждуна". Также бойцы ликвидировали две антенны, авто и одного оккупанта", – говорится в сообщении пограничной службы.

Другие примеры успешной работы ГПСУ по оккупантам

Ранее пограничники бригады "Форпост" показали, как уничтожают врага на Харьковщине.

Видео точных ударов по врагу от бригады "Форпост" на Харьковщине показали пограничники. На нем видно, как захватчики пытаются спрятаться от украинских дронов, "обмануть" их, даже пробуют надеть плащ, думая, что их не видно, однако это им не помогает. Поведение оккупантов удивляет: одни пытаются бросить автомат в FPV-дрон, другие надевают плащи и думают, что стали невидимыми, а некоторые вообще пытаются отбивать дроны ногами, будто мяч.

Также ранее украинские пограничники из подразделения СТРИКС провели боевую операцию на Белгородском направлении и уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования, операция состоялась во время выполнения плановых задач.

В результате действий украинских военных ликвидирована вражеская пехота, а также поражена мобильная огневая группа вместе с экипажем. Кроме того, уничтожены три транспортных средства противника.

