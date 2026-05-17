Украинские СБС уничтожили российский сторожевой корабль проекта 10410: что известно

Украинские Силы беспилотных систем нанесли новую серию ударов по объектам российских войск в разных регионах. Среди пораженных целей – пограничный сторожевой корабль проекта 10410.

За ночи 16 и 17 мая дронари осуществили 186 огневых поражений по 46 целям во временно оккупированных районах Крыма, а также в Донецкой, Запорожской и Луганской областях. О результатах операций рассказал командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр".

Среди пораженных объектов ЗРК "Тор-М2" в Луганской области, узел защищенной связи Черноморского флота РФ в Крыму. Кроме того, под удар попал поезд с горюче-смазочными материалами в Донецкой области.

Также дроны атаковали портовые краны в Бердянске, командные пункты оккупантов в разных населенных пунктах, склады материально-технического обеспечения, пункты управления БПЛА и телекоммуникационные башни.

Также украинские дроны посетили собрание руководящего состава российских подразделений, а также командные и штабные объекты в Донецкой области.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди после масштабной атаки БПЛА на Москву и область 17 мая опубликовал сообщение с намеком на изменение правил войны для российской столицы. В сообщении он заявил, что "Moscow never sleeps".

