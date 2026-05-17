Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди после масштабной атаки БПЛА на Москву и область 17 мая опубликовал сообщение с намеком на изменение правил войны для российской столицы. В сообщении он заявил, что "Moscow never sleeps".

Сейчас шансы сторон "сравнялись". О результатах работы сообщил кормандующий СБС Мадьяр и традиционно предложил следить через онлайн-табло "ПОДРАХУЙКА".

Командующий СБС использовал несколько символических и политических месседжей. В частности, россиян предупредили об "аннулировании одностороннего абонемента спокойной жизни на Патриках и окрестностях", намекая на престижные районы Москвы, которые все чаще оказываются в фокусе атак беспилотников.

Отдельно Мадьяр обратился к "Алексу Григорьевичу" и вспомнил Лукашенко, отметив, что "важно не только войти в нужный разговор, но и искусство выхода из него".

Также в заметке командующий назвал украинские дроны "Праведником-Волелюбивой Украинской Птицей". Ведь одну из важнейших ролей играют беспилотные системы в современной войне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что граждане страны-террориста России, которые уже пятый год подряд радуются убийствам мирных жителей Украины и ракетным ударам по многоэтажкам, внезапно удивились, почему война вернулась туда, откуда пришла. Москвичи после ночной атаки 17 мая жалуются на громкие взрывы и многочисленные разрушения.

