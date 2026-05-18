О КОНЦЕ ДИАЛОГА.

Роскошно выступила LELEKA на Евровидении - аж дух забивало слушая! А зраночку, ино я открыла глаза, в голове мне заиграло и пошло на рипит хриплым голосом Шнурова:

"Москва, по кому звонят твои колокола, Москва, почем твои златые купола?.."...

Вот так "музыка навеяла", подумала я (олды помнят этот анекдот, сейчас он уже несмешной), - и только взглянув в новости, поняла, что это мое подсознание сквозь сон правильно определило направление движения наших БПЛА. Слава ВСУ, с Богом, родненькие, не останавливайтесь!

"И не почувствую ни жалости, ни боли", - писал Леня Киселев в 1968-м (стихотворение называется "Жаль Москву", я его когда-то здесь постила). Так и случилось: "ни жалости, ни боли" - хоть бы и все там "сгорело целиком". Единственное ощущение - это легкое обрыдло на все эти перепуганные "ауеть!" за кадром и, почему-то особенно, на женские плачи о том, как им "здец-как-страшно": "уті-путі, какіє ми ніжніє", - так же безэмоционально прокомментировал кто-то из украинцев, и я мысленно поаплодировала: прекрасная, эмоционально точная реакция, которой обозначается - конец диалога, точнее, его принципиальная, уже, невозможность.

(Те, кто честно рвется там в комменты толковать в духе "ага, а нам каково так 5-й год?" - те еще "на что-то надеются", еще "не потеряны" для роспропаганды, которая завтра начнет нам подсыпать - собственно, уже начала, у меня полная лента! - все больше историй о "харошихрусских", которые все это время, мол, были на нашей стороне и тяжело страдали, поэтому надо с ними обняться, заменить Путина "харошим", и снова российскую собственность в Украине можно будет не скрывать (зачеркнуто) снова будет мир-дружба-жвачка, - эта стадия испытаний на прочность у нас еще впереди, и мы к ней готовы, боюсь, очень плохо...)

Ищу в себе теперь каких-то эмоций к той стране, пытаюсь что-то почувствовать, как герой киселевского стихотворения, - но, похоже, в межвременье я уже для себя "разобрала Россию", как конструкцию лего, на отдельные кубики и провела их полную инвентаризацию. "Жаль" мне на самом деле только за той (призрачной, как оказалось) надеждой на равноправный московско-украинский диалог, которая промелькнула в очень коротком историческом отрезке на рубеже веков, как в щели между эпохами, - я, наивный мурин, в такую возможность одно время верила (почти как Энн Эплбом, которая до сих пор верит в будущую демократизацию России!), и знаю людей с рос. стороны, которые так же верили.

И казалось, что у меня были для этого основания - у меня были там читатели. Понятливые, интеллигентные. Вот бы знать, что с ними стало после 2014 года?

Готовясь вот сейчас к субботнему юбилейному действу в КК "Краков", я должна была покопаться в своем бездонном и беспорядочном архиве - и среди нескольких ящиков пожелтевших отзывов на "Полевые исследования" 30-летней давности наткнулась, в частности, на первые читательские отзывы на рус. перевод (вышел в Москве в 2001 г.). Понимаю, почему я это сохранила (кто-то из москвичей передал, там несколько страниц сшитых, на фото первая): меня тронул порыв "выучить украинский, чтобы читать в оригинале". По-читательски это очень понятное чувство, только никогда оно так, на моей памяти, от россиян в сторону украинской литературы не работало, - и я была тогда, 25 гг. назад, искренне растрогана тем, что вот, видишь, на наших глазах происходит смена парадигмы (плюс еще и с моей же подачи!): на место отношений "метрополия - колония" (когда вторая должна знать первую, а первая вторую нет) приходят новые, паритетные, на основе взаимного уважения и заинтересованности, - начинается, наконец, честный украинско-российский КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ (ха-ха!)...

Эта иллюзия недолго длилась - на нас почти сразу же навалилась, как цунами, рос. информационно-культурная экспансия, а с 2003 г. уже пошли вбросы о "три страны, один народ",- но тот, исторически короткий, момент "веры в диалог" - в то, будто словами, книгами, полноценным культурным обменом можно исправить все то, для чего не хватило судебных процессов или хотя бы официальных извинений на государственном уровне, - тот момент я помню очень хорошо. И мне больно, когда вижу, что для многих моих земляков он продолжается до сих пор.

Поэтому говорю, по классику, "от всех своих нервов": перестаньте вступать с россиянами в любой диалог - если только это не ваши личные родственники или друзья; вся эта наша информационная "золкинщина" - это, тупо, пустая трата ресурса. Перестаньте пытаться просвещать или уговаривать людей, которые прямо заявляют, на 5-й год ведущейся их страной войны на уничтожение, что они "фшокє", потому что "не думали, што война их косньотца": это та мера врожденного цинизма, на которую надо иметь в анамнезе минимум 4 поколения безнаказанно культивируемого преступления, нормальным людям такое невместимо (последними, кто хоть как-то, ограниченно, но реально понес в их системе наказание за преступления против человечности, пусть и с другой формулировкой, были чекисты 1950-х - жертвы хрущевской десталинизации, в общем же, не забывайте, война на территорию "московского царства" на памяти живых поколений не заходила, в их сознании она всегда должна происходить "где-то далеко", и им все время вкладывали в головы, будто это из-за их "непобедимости", что они и воспринимают как "базу", - а наши удивляются, почему до сих пор никто из тех испуганных организмов не потребовал вывести войска из Украины!). Не надо их поучать, желать им, чтобы они "почувствовали то же самое" и т.д., - они ни не почувствуют, ни не поймут.

Разве - после 40 лет (как минимум!) мощной и последовательной "денацификации", в каждом из вновь возникших после распада нынешней РФ госучреждений. И нынешние атаки на Москву и Подмосковье как раз и являются первым шагом к такой "денацификации": изменению им в мозгах "заводских установок", по которым, что бы ни делало их государство, - "их не косньотца". Эта установка одинакова - что у путина, что у Васи из-под забора. Бить надо - по ней.

И именно поэтому наши единственно надежные переговорщики с Россией - это ракеты и БПЛА на Москву.

Carthago delenda est