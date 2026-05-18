Поражен противодиверсионный катер, пункты управления БПЛА и другие объекты противника: в Генштабе рассказали об ударах по врагу

Силы обороны осуществили ряд результативных операций на территории РФ и ВОТ Украины. В итоге поражены противодиверсионный катер, пункты управления БПЛА и другие объекты противника.

Видео дня

Кроме того, на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет Бе-200. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удачные операции ВСУ

Прицельные удары по ряду важных объектов российских оккупантов наши бойцы нанесли 17-го и в ночь на 18 мая.

"Поражен противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ). Катера этого типа используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами", – говорится в сообщении.

Также украинские военные поразили пункты управления вражескими беспилотниками в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двуречного в Харьковской области, Каменского в Запорожской области, а также Карнатного в Брянской области РФ.

Кроме этого, удары были нанесены по местам сосредоточения живой силы противника в Поддубном Донецкой области и Ольгино на Херсонщине.

После уточнения результатов предыдущих операций подтверждено поражение 17 мая 2026 года узла связи в Мирном на временно оккупированной территории Крыма, зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганской области, а также эшелона с горюче-смазочными материалами в Федоровке на временно оккупированной части Донецкой области.

В Генштабе подтвердили, что 16 мая 2026 года в результате поражения аэродрома "Эйск" в Краснодарском крае РФ был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Кроме того, в тот же день поражена станция контроля воздушного пространства в населенном пункте Лесной Брянской области РФ.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Дополняется...