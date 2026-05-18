'Имеет уникальную конструкцию': Украина создала свою первую управляемую авиабомбу. Видео

Украина создала первую управляемую авиационную бомбу (КАБ), которая уже готова к боевому применению. Вооружение имеет уникальную конструкцию и не является копией ни западных, ни советских образцов.

Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию, поэтому украинские пилоты сейчас испытывают средство в реальных боевых условиях. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Продолжаем развивать украинские high tech-решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению", – говорится в сообщении.

Что известно об украинском вооружении

Федоров отметил, что разработка длилась 17 месяцев. Украинская управляемая авиабомба является уникальной и создана с учетом реалий современной войны.

"Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после пуска", – отмечается в сообщении.

Боевая часть украинской КАБ составляет 250 кг. Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию, и сейчас украинские пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

По словам министра оборонного ведомства, Украина постепенно переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high-tech вооружения, которое системно усиливает Силы обороны и обеспечивает технологическое преимущество на поле боя.

"Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", – подчеркнул Федоров.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые решения для противодействия российским КАБам. Он также отметил, что Украина работает над собственными аналогами такого оружия. Глава государства заявил, что Украина стремится дать "зеркальный ответ" на угрозу российских авиабомб. Он подчеркнул, что у государства есть соответствующие технологические возможности.

