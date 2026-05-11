'Украинское технологическое развитие не будет останавливаться': Зеленский анонсировал решение для противодействия российским КАБам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые решения для противодействия российским управляемым авиабомбам. Об этом он сказал в вечернем обращении 11 мая в конце 1538-го дня полномасштабной войны.

Видео дня

Видео обращения опубликовали на официальном канале главы государства. Зеленский заявил, что вопрос защиты от КАБов стал главной темой заседания Ставки верховного главнокомандующего. Он также отметил, что Украина работает над собственными аналогами такого оружия.

Решение для защиты

По словам президента, на Ставке обсуждали комплексное противодействие российской авиации и способы защиты от авиабомб. Речь шла как о дальнобойных возможностях Украины, так и о других методах обороны.

"Провел Ставку. И главный вопрос на этой Ставке – российские авиабомбы, наша от них защита. Комплексный вопрос – это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты", – сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что украинская сторона собирает все имеющиеся технологические решения и запросы для дальнейшего масштабирования. По его словам, следующее заседание Ставки должно определить, какие именно направления нужно усилить в первую очередь.

Технологический ответ

Зеленский заявил, что Украина стремится дать "зеркальный ответ" на угрозу российских авиабомб. Он подчеркнул, что у государства есть соответствующие технологические возможности.

"Так же работаем и чтобы были наши украинские аналоги такого оружия. Сейчас мы собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующую Ставку задачи – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб", – отметил президент.

Отдельно глава государства подчеркнул, что украинское технологическое развитие продолжится несмотря на войну.

"Украинское технологическое развитие не будет останавливаться, и соответствующие способности в Украине есть", – сказал он.

Напомним, российские террористы 5 мая, то есть прямо перед началом "перемирия", нанесли удары сразу по нескольким мирным украинским городам. В частности, враг атаковал КАБами и Краматорск. В результате этого удара погибли шесть и были ранены 12 горожан.

Что показательно – в российском информационном пространстве после этих ударов прозвучали заявления, которые оправдывают гибель мирных жителей. Так, российский пропагандист Сергей Карнаухов прокомментировал обстрелы Краматорска, Запорожья и Мерефы, назвав их "успешным поражением целей". Он откровенно признал, что речь идет об ударах по гражданским объектам и людям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!