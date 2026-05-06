'Успешное уничтожение целей': российский пропагандист обрадовался убийству Россией гражданских в Украине

На фоне новых ударов по украинским городам в российском информационном пространстве снова прозвучали заявления, фактически оправдывающие гибель мирных жителей. Один из пропагандистов публично назвал атаки по жилым районам "успешными военными действиями", не скрывая одобрения.

Его слова вызвали возмущение из-за откровенной циничности на фоне многочисленных жертв среди гражданских. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях.

Так, российский пропагандист Сергей Карнаухов прокомментировал обстрелы Краматорска, Запорожья и Мерефы, назвав их "успешным поражением целей".

В своих высказываниях он фактически признал, что речь идет об ударах по гражданским объектам, однако представил это как достижение российских военных.

Такие заявления в очередной раз демонстрируют, что в российском медиапространстве атаки по мирному населению не только не осуждаются, но и подаются как повод для гордости.

Удар по Запорожью 5 мая

5 мая российские войска нанесли массированный удар по Запорожью, использовав управляемые авиабомбы и беспилотники.

В частности, было осуществлено не менее четырех ударов по жилому району города. Под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в частности СТО и автомойка. После прибытия экстренных служб российские силы дополнительно атаковали район ударными беспилотниками.

В результате атаки в Запорожье погибли 12 человек, еще 46 получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Атака на Краматорск

В тот же день российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краматорску в Донецкой области.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 6 человек, еще 12 получили ранения. Удар пришелся по гражданской застройке, что привело к значительным разрушениям в городе.

Обстрел Мерефы в Харьковской области

Утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа Харьковской области.

В результате атаки повреждены автосервисы, жилые дома, магазины и транспортные средства. В городе возник пожар.

По предварительным данным, погибли 7 человек, еще по меньшей мере 31 человек получил ранения.

Последние дни снова принесли Украине болезненные потери – разрушенные города, погибшие и раненые мирные люди. И на этом фоне еще более отвратительно выглядят заявления российских пропагандистов, которые открыто радуются этим ударам и называют их "успешными".

Это не просто цинизм – это демонстративное издевательство над чужой болью. И в который раз подчеркивает, как в российском информационном пространстве смерть гражданских превращают в повод для самодовольства и насмешек.

