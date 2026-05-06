Россия ударила дронами по зданию детсада в центре Сум: продолжается спасательная операция, есть раненые

Утром 6 мая российская оккупационная армия нанесла удары по центральной части города Сумы. Целью путинских террористов стало здание детского сада.

Сейчас на месте теракта продолжается спасательная операция. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия российской атаки

По информации областной власти, российские войска применили два беспилотника для атаки по центральной части города. По состоянию на 11:00 информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

В то же время местных жителей предупредили, что вражеская атака продолжается и необходимо находиться в безопасных местах.

По информации "Суспільного", вследствие российских ударов в городе пострадало как минимум два человека. Также очевидцы с места происшествия сообщили, что после удара БПЛА начался пожар в центральной части города.

Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь уточнил, что целью российской атаки стало здание детского сада в центральной части города. По его словам, зафиксировано попадание двух БПЛА в здание.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Около 10:40 в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на Сумы движется группа вражеских дронов. Еще через некоторое время в ВС подтвердили продолжение обстрела областного центра и написали об очередной беспилотнике в направлении Сум.

Опубликованное с места происшествия видео подтверждает существенные разрушения здания детского сада. На месте атаки продолжается пожар.

Напомним, российские военные вечером 5 мая совершили очередное военное преступление – нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 5 мая, прямо перед началом "перемирия", атаковали КАБами Краматорск в Донецкой области. Известно, что в результате этого удара есть по меньшей мере пять погибших и 12 раненых.

