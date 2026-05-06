Четверо в тяжелом состоянии: возросло количество пострадавших в результате удара РФ по Запорожью

В Запорожье продолжает увеличиваться число пострадавших после российской террористической атаки вечером 5 мая. По состоянию на утро 6 мая в больницах города находятся 18 человек.

В целом к медикам уже обратились 43 человека. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, из 18 госпитализированных четверо людей остаются в тяжелом состоянии. Также продолжает увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

На утро 6 мая за медицинской помощью обратилось 43 человека в возрасте от 20 до 66 лет. Кроме четырех тяжелых еще 14 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие после получения медицинской помощи лечатся дома.

Жертвами российского террора в Запорожье стали 12 человек. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами, в частности несколько предприятий.

Напомним, российские военные вечером 5 мая совершили очередное военное преступление – нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы 5 мая, прямо перед началом "перемирия", атаковали КАБами Краматорск в Донецкой области. Известно, что в результате этого удара есть по меньшей мере пять погибших и 12 раненых.

