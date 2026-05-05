Россия атаковала ракетами Днепр: три человека погибли, много раненых

Российские военные вечером вторника, 5 мая, совершили очередное военное преступление – нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

Об ударе по городу сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. В свою очередь в Офисе генпрокурора Украины отметили, что начато уголовное производство по ст. №438 УК Украины – совершение военного преступления.

Что известно об ударе

Глава Днепровской ОГА отметил, что из-за удара по городу 5 мая три человека погибли.

По последней информации – еще 16 горожан получили ранения, причем один из них в крайне тяжелом состоянии. Еще трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Врачи оказывают пострадавшим помощь.

В ОГПУ добавили, что предварительно, враг применил против города баллистическое вооружение.

В результате удара загорелись складские помещения предприятия.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, ст. №438 УК Украины", – заявили в ОГПУ.

Российские обстрелы

Также российские террористы 5 мая, прямо перед началом "перемирия", атаковали КАБами Краматорск в Донецкой области. Известно, что в результате этого удара есть по меньшей мере пять погибших и 12 раненых.

Российские оккупанты 5 мая нанесли удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками и по Запорожью. Здесь в результате атаки разрушены жилые дома, погибли люди, есть раненые.

По Днепру российская оккупационная армия ударила и вечером в понедельник, 4 мая. Тогда пострадал частный сектор: там были изуродованы жилые дома и машины. Ранения получил один гражданский.

