Армия РФ вечером коварно атаковала Днепр: пострадал мужчина, есть повреждения. Фото

Российская оккупационная армия вечером в понедельник, 4 мая, ударила по Днепру. Пострадал частный сектор: там изуродованы жилые дома и машины.

Ранения (согласно информации по состоянию на полночь) получил один гражданский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОГА) Александр Ганжа.

Что известно о дроновом обстреле

В Днепре были повреждены по меньшей мере три частных дома. Кроме жилой застройки, задело транспортные средства. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Также вражеские удары повредили два объекта критической инфраструктуры: один в Днепре, еще один в Днепровском районе (на территории последнего произошло возгорание).

"62-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр", – сообщил Ганжа.

Дополняется...