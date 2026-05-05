Армия РФ вечером коварно атаковала Днепр: пострадал мужчина, есть повреждения. Фото
1 минута
297
Российская оккупационная армия вечером в понедельник, 4 мая, ударила по Днепру. Пострадал частный сектор: там изуродованы жилые дома и машины.
Ранения (согласно информации по состоянию на полночь) получил один гражданский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОГА) Александр Ганжа.
Что известно о дроновом обстреле
В Днепре были повреждены по меньшей мере три частных дома. Кроме жилой застройки, задело транспортные средства. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Также вражеские удары повредили два объекта критической инфраструктуры: один в Днепре, еще один в Днепровском районе (на территории последнего произошло возгорание).
"62-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр", – сообщил Ганжа.
Дополняется...