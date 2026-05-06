Силы обороны сократили численность армии РФ на 1050 оккупантов за сутки, уничтожены 5 РСЗО: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 337 тыс. 170 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 6 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали один танк(11 918), пять боевых бронированных машин (24 515), 92 артиллерийские системы (41 478), пять РСЗО (1 775), два средства ПВО (1 363), 2 031 БпЛА оперативно-тактического уровня (276 061) и 12 наземных робототехнических комплексов (1 332).

Также уничтожены 282 единицы автомобильной техники и автоцистерн (93 824), и одна крылатая ракета (4 585).

Всего за сутки Россия потеряла 2 431 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 170 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад от военных и раскрыл потери РФ в войне. По его словам, только за апрель зафиксировано более 35 тысяч захватчиков убитыми и тяжело ранеными.

Также глава государства заявил, что существенно возросло и количество мидлстрайков – сейчас поражений на расстоянии 20+ километров вдвое больше по сравнению с мартом и вчетверо по сравнению с февралем. Зеленский сказал, что на данный момент это приоритетное направление и анонсировал еще больше ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!