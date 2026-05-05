Поражений вдвое больше: Зеленский заслушал доклад от военных и раскрыл потери РФ в войне

Президент Владимир Зеленский по результатам доклада военных и министра обороны сообщил, что Украина получила сильные результаты в уничтожении оккупанта. Только за апрель зафиксировано более 35 тысяч захватчиков убитыми и тяжело ранеными.

Видео дня

Также глава государства отметил высокий результат и эффективность применения роботизированных комплексов. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Путинская армия несет тяжелые потери

По информации президента, ежемесячно страна-агрессор Россия несет значительные потери в личном составе. Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты своих позиций и планируют наращивать результаты.

Также глава государства заявил, что существенно возросло и количество мидлстрайков – сейчас поражений на расстоянии 20+ километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза по сравнению с февралем. Зеленский сказал, что на данный момент это приоритетное направление и анонсировал еще больше ударов.

Роль НРК на фронте

Кроме того, Зеленский рассказал, что нужно увеличивать количество роботизированных миссий. По его словам, за апрель было осуществлено более 10200 логистических и эвакуационных задач НРК. Президент также анонсировал дальнейшее наращивание производства всех типов дронов и роботизированных систем.

"Но в масштабах фронта требуется гораздо больше такой работы. Соответственно, контрактирование НРК, производство, снабжение войсками должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", – сообщил Зеленский.

Напомним, в ночь на 5 мая российские Чебоксары (столица Чувашской Республики) оказались под ударом ракет. Их целью стало предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" – объект военно-промышленного комплекса РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая в Ленинградской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез. На месте вспыхнул пожар, в небо поднялся дым. Губертатор Ленинградской области подтвердил возгорание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!