'Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально': Зеленский заявил, что Россия сорвала режим тишины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала ранее анонсированный Украиной режим прекращения огня. Он заявил, что Украина будет отвечать зеркально на то, что поступил Кремль.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, российская армия запускала дроны по украинским городам и активно действовала на фронте.

Что известно

По его словам, Украина по состоянию на этот день констатирует, что Россия сорвала режим тишины. В то же время, по его словам, после вчерашних ударов по Днепру, Запорожью, Краматорску и т.д., российская армия продолжила обстрелы и в эти сутки, в частности, продолжая активность на фронте.

"На всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этих суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий. Зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только за сегодняшнюю ночь и утро", – сказал он.

Глава государства также отметил, что по состоянию на 10:00 российская армия осуществила 1820 нарушений режима тишины. Он заявил, что Украина этого просто так не оставит.

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных "празднований", – резюмирует он.

По итогам вечерних докладов армейского командования и разведки, говорит президент, Киев определится с дальнейшими действиями.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, который начнется с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва продемонстрировала, что выполнять его не собирается. С первых минут объявленного режима тишины, взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Сумах и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!