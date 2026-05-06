Россия сорвала объявленный Зеленским 'режим тишины' в первые же минуты: что известно о последствиях атак

Россия отвергла предложенное Украиной прекращение огня с 00:00 6 мая. С самого начала суток россияне бьют КАБами и ударными дронами по прифронтовым регионам нашего государства.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+. Последствия вражеских ударов фиксируются, в частности, в Харькове.

Москва нарушила перемирие в самом его начале

Наносить удары по мирным украинским городам и селам враг начал практически с первых минут перемирия, объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским с 00:00 6 мая.

"С начала суток п*дары нон-стоп атакуют прифронтовые территории КАБами и БПЛА. Предложение к прекращению огня было проигнорировано и отвергнуто. Ожидаем зеркальные действия под парад-победобесия", – говорится в сообщении Exilenova+.

Практически в течение всей ночи россияне терроризировали авиаударами и дронами Сумскую и Донецкую области, Харьковшщину и Запорожье, а также Херсонщину. Ближе к утру "Шахеды" полетели в Одесскую и Днепропетровскую области, в частности они держали курс наПавлоград и Кривой Рог.

Уже утром в традиционной сводке в ПС отметили, что этой ночью россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Защитники неба над Украиной сбили или подавили 89 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Враг ударил по Харькову

После 6 часов утра стало известно об ударах РФ по Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова. В последнем в результате попадания вспыхнул пожар в частном доме, еще семь домов поблизости получили повреждения.

До 7 часов утра было известно о двух пострадавших, в частности, у 48-летней женщины медики диагностировали острую реакцию на стресс.

На Запорожье атакована промышленная инфраструктура

Утром 6 мая россияне нанесли удары по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области. О взрывах в регионе начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал в 05:26. По состоянию на 6 часов утра информации о пострадавших не было.

Захватчики атаковали Кривой Рог

На Днепропетровщине утром россияне били по Кривому Рогу и району "Шахедами".

"Повреждена инфраструктура. На данный момент без пострадавших. Уважаемые земляки, угроза повторных ударов остается – берегите себя", – писал в 07:32 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Уже после его сообщения в Воздушных силах снова предостерегли о российских БпЛА в районе города.

В Никопольском районе враг атаковал дронами и артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Томаковскую громады. Изуродованы админздание, гостиница, многоквартирные и частные дома, автомобили.

На Херсон ночью россияне направили дроны

В ГСЧС рассказали, что в одном из районов Херсона в результате попадания вражеских дронов возникли пожары в квартирах одной из многоэтажек.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных дроновых атак, чрезвычайники спасли из задымленных помещений трех женщин, одна из которых — маломобильная, а также ликвидировали пожары", – отметили пожарные.

На Сумщине враг убил женщину

Утром 6 мая российские войска прицельно атаковали гражданский автомобиль на территории Стецковского старостата Сумской громады.

"К сожалению, в результате удара вражеского дрона погибла пассажирка. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Водитель получил ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", – рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 мая Россия атаковала ракетами Днепр. Погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Четверо из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Также оккупанты ударили КАБами и беспилотниками по Запорожью. Разрушениям подверглись предприятия и жилые дома. Известно о 12 погибших и 43 пострадавших.

В результате российского авиаудара по центру Краматорска – по меньшей мере шестеро погибших, 12 раненых.

А на Полтавщине в результате повторного вражеского удара погибли двое спасателей, еще 23 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!