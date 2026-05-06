Россия нарушила перемирие, атаковав Украину тремя ракетами и 108 дронами: силы ПВО обезвредили 89 целей

В ночь на 6 мая, уже во время объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским режима прекращения огня, Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 111 средств воздушного нападения, в том числе две баллистические ракеты "Искандер-М" и одну КАР Х-31. Силы ПВО обезвредили 89 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаку в ночь на 6 мая враг начал с 18:00 накануне. В общем россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, оккупированные украинские Донецк и Гвардейское в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС.

Утром 6 мая россияне нанесли удары по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области. О взрывах в регионе начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал в 05:26. По состоянию на 6 часов утра информации о пострадавших не было.

В течение ночи и утром для Запорожья объявлялась угроза ударов БпЛА и КАБ.

Также под ударом оказался Харьков. Враг атаковал Шевченковский и Новобаварский районы города. В последнем горел один дом, еще семь получили повреждения, пострадали два человека, в частности 48-летняя харьковчанка нуждалась в помощи медиков из-за острой реакции на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 мая Россия атаковала ракетами Днепр. Погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Четверо из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Также оккупанты ударили КАБами и беспилотниками по Запорожью. Разрушениям подверглись предприятия и жилые дома. Известно о 12 погибших и 43 пострадавших.

В результате российского авиаудара по центру Краматорска – по меньшей мере шестеро погибших, 12 раненых.

А на Полтавщине в результате повторного вражеского удара погибли двое спасателей, еще 23 получили ранения.

