'Это был не случайный обстрел': в ГСЧС показали кадры удара РФ по Полтавщине, в результате которого погибли спасатели. Видео

Во время ликвидации последствий дроновой атаки оккупанты нанесли повторный удар ракетами по месту работы спасателей на Полтавщине. В результате обстрела погибли двое сотрудников ГСЧС, еще 23 получили ранения.

Видео дня

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС. Также чрезвычайники обнародовали кадры повторного удара.

По данным ГСЧС, после отбоя тревоги спасатели прибыли на объект газодобычи, чтобы преодолевать последствия атаки. В этот момент российские войска направили четыре ракеты.

В результате удара погибли двое спасателей, еще 23 сотрудника получили ранения.

"Это был не случайный обстрел - целенаправленный удар по тем, кто спасает жизни", – отметили в ГСЧС.

Российский обстрел Полтавщины

В ночь на 5 мая оккупанты совершили массированную атаку по Полтавской области, применив ракеты и беспилотники. В результате обстрела погибли четыре человека, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших двое спасателей – Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.

Из-за атаки в Полтавском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков в двух местах. Поврежден промышленный объект, без газа остались 3480 потребителей, пострадала и железнодорожная инфраструктура.

Также OBOZ.UA сообщал, ночью 5 мая российские захватчики атаковали Киевскую область ударными БПЛА. В Броварах есть трое пострадавших, повреждениям подверглась инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!