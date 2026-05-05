Россия атаковала Полтавщину ракетами и дронами: четыре человека погибли, десятки пострадали

Ночью 5 мая российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Вследствие вражеского обстрела погибли четыре человека.

Десятки мирных жителей получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

По информации областной власти, после ночной атаки в регионе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях в Полтавском районе. В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения осталось 3480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.

"По состоянию на этот час известно о 4 погибших. Соболезнование родным и близким. Еще 31 человек получил травмы разной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь", – сообщили в ОВА.

Мониториговые каналы сообщали, что в течение ночи российские террористы запустили по Украине не менее пяти баллистических ракет. По предварительным данным, оккупанты атаковали "Искандерами" с Воронежской области.

Очевидцы сообщали, что мощные взрывы слышали ночью в Полтаве и Кременчуге.

Напомним, ночью 5 мая российские захватчики атаковали Киевскую область ударными БПЛА. В Броварах есть трое пострадавших, повреждения получила инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером 4 мая ударила по Днепру. Пострадал частный сектор: там изуродованы жилые дома и автомобили. Ранения получил один гражданский.

