В Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего заводов в России: подробности операции

Генеральный штаб ВС Украины 13 мая подтвердил поражение нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего заводов российских оккупантов. Оба предприятия являются важными инфраструктурными объектами оккупантов и задействованы в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Поражение завода "Ярославский"

13 мая Силы обороны Украины поразили установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем завод "Ярославский" в российском городе Ярославль.

"Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является важной составляющей в обеспечении логистики вражеской армии", – говорится в сообщении.

Поражение завода "Астраханский"

Также в Генштабе подтвердили поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода "Астраханский" в Астраханской области РФ. Отмечается, что на месте возник пожар.

Предприятие является важным элементом газотранспортной и топливной инфраструктуры государства-агрессора и задействовано в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

Степень нанесенного ущерба оккупантам уточняется.

В Генштабе напомнили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 мая украинские беспилотники атаковали Тамань Краснодарского края. Целью удара стал морской порт, который ведет деятельность по перевалке различных грузов на экспорт.

