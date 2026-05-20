Много '200-х': оккупанты на Ореховском направлении понесли потери из-за массового отравления алкоголем. Перехват ГУР

В рядах российской оккупационной армии зафиксированы очередные "алкогольные" потери. На Ореховском направлении Запорожского фронта захватчики массово отравились некачественным алкоголем.

Видео дня

Инцидент с самоликвидацией произошел в подразделениях 166-го отдельного мотострелкового полка. Об этом стало известно из радиоперехвата, обнародованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Небоевые потери россиян

Согласно данным разведки, инцидент произошел в подразделениях 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ.

В обнародованном разговоре один из российских оккупантов вспоминает наблюдательный пункт, где из-за употребления суррогата одновременно погибли около десятка человек.

Собеседник подтвердил эту информацию, уточнив количество погибших и тот факт, что командование не спешило заниматься эвакуацией тел. Оккупант пожаловался, что около 10 тел лежали просто на позициях и никто их не собирался забирать. Тела погибших оставались на позиции без эвакуации как минимум пять-шесть дней.

Выбор для оккупантов

В ГУР МО Украины подчеркивают, что алкоголизм и системное разложение дисциплины остаются хронической проблемой российских войск на передовой. Украинская разведка в очередной раз напомнила военнослужащим РФ о существующем выборе: либо бессмысленная смерть на чужой земле от оружия или суррогата, либо добровольная сдача в плен через безопасные каналы связи, гарантирующая сохранение жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Силы беспилотных систем поразили командный пункт оккупантов в Покровске. По данным военных, объект использовало подразделение 51 армии РФ.

Также Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт врага в Курской области и ряд объектов в Херсонской, Сумской и Донецкой областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!