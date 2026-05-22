'Возвращаем войну в Россию': Зеленский заявил о новом ударе по НПЗ в Ярославле и успехах на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Ярославле, в 700 км от украинской границы. Он назвал этот удар очередным проявлением "возвращения войны домой, в Россию".

Также глава государства заявил, что с начала года Россия потеряла на фронте уже 145 тысяч своих солдат. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале Зеленского.

Удар по НПЗ в Ярославле и другие поражения Сил обороны

Зеленский рассказал, что в ночь на 22 мая Силы обороны поразили очередной российский нефтеперерабатывающий завод – на этот раз в Ярославле.

"Продолжаем наши защитные операции на определенных направлениях активных действий. Был сегодня доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по применению дальнобойных дронов против российской нефтепереработки и экспортных позиций. В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали по направлению НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо", – подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что поражали защитники и определенные цели на временно оккупированных территориях Украины.

"Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и громадам ", – заверил Зеленский.

Президент рассказал о потерях врага

Во время встречи с Сырским президент, по его словам, обсуждал также ситуацию на фронте. Там враг несет значительные потери.

"С начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтоженными – почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными – не менее 59 тысяч человек, в плен взяты более 800 российских военнослужащих", – сказал Зеленский.

Отдельно он упомянул ситуацию на Сумщине.

"В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!" – резюмировал президент.

