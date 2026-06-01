Прикрытие обеспечивал НРК: ВСУ зачистили от оккупантов Новоплатоновку на Харьковщине. Видео

Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Новоплатоновка на Харьковщине, который ранее пытались продвигать в российских информационных сводках как якобы "захваченный". Операцию выполнили подразделения 115 отдельной механизированной бригады с применением современных наземных роботизированных комплексов.

В результате боя поселок полностью остается под контролем украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба 115 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Операцию в Новоплатоновке провела ударно-поисковая группа, которая работала по заранее спланированному алгоритму с привлечением наземного роботизированного комплекса (НРК).

Техника использовалась для обеспечения огневого прикрытия и повышения безопасности личного состава во время зачистки зданий, где могли находиться оккупанты.

В бригаде отмечают, что перед выполнением задачи роботизированный модуль прошел испытания на полигоне, что позволило отработать его боевое применение в реальных условиях.

После этого подразделение перешло к непосредственной операции в населенном пункте, где выявляли и уничтожали инфильтрированные вражеские группы.

Операция прошла в слаженном взаимодействии между бойцами и техническими средствами. Наземный роботизированный комплекс обеспечивал прикрытие и поддержку, что позволило штурмовой группе эффективно выполнять задачи по очистке территории.

По итогам боя Новоплатоновка полностью находится под контролем Сил обороны Украины. В бригаде отмечают, что распространяемые российской стороной заявления о якобы контроле над населенным пунктом не соответствуют действительности.

В то же время в предоставленных кадрах с операции зафиксированы боевые эпизоды работы подразделения: применение гранат, зачистка зданий и обнаружение противника, который был ликвидирован в ходе боя.

Военные подчеркивают, что действия происходили быстро и с соблюдением тактических требований, что позволило минимизировать риски для личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области. В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск.

