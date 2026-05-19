Первая украинская КАБ в три раза дешевле американских JDAM-ER: что известно о 'Выравнивателе'

После почти полутора лет работы, Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель". Разработчики заявили, что новое оружие примерно в три раза дешевле американских комплектов JDAM-ER.

Об этом сообщает Business Insider. Компания-производитель Brave1 сообщила, что бомба прошла все необходимые испытания и готова к использованию на поле боя.

Что известно о разработке

Бомба "Выравниватель" имеет боевую часть весом 250 килограммов и поражает цели в глубоком тылу противника. Разработчики создали ее с нуля и не использовали за основу западные или советские образцы.

Brave1 отмечает, что инженеры адаптировали боеприпас для использования с украинскими самолетами и системами. Бомба совместима с истребителями F-16 и Mirage, но эти самолеты еще нуждаются в дополнительной сертификации для использования нового вооружения.

Разработчики также сообщили, что "Выравниватель" использует современные алгоритмы наведения и повышает точность поражения. Подготовка к запуску занимает до 30 минут, а применение возможно при любых погодных условиях и в любое время суток.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые сценарии и тестируют новую систему в реальных условиях войны. Он также заявил, что украинские планирующие бомбы скоро начнут поражать вражеские цели.

Business Insider сообщает, что Украина ранее использовала американские комплекты JDAM-ER, которые превращают обычные бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы с большим радиусом действия. Эти системы позволяют самолетам наносить удары вне зоны российской ПВО.

Украина получила JDAM-ER от США в 2023 году и продолжает расширять их запасы. США недавно одобрили возможную продажу дополнительных комплектов GBU-62 JDAM-ER.

Также OBOZ.UA сообщал, так называемые КАБы – планирующие управляемые авиабомбы – стали одним из ключевых тактических факторов в текущей фазе боевых действий. Оружейники страны-агрессора России сейчас применяют массовое и относительно дешевое решение: устанавливают универсальные модули планирования и коррекции на свободнопадающие бомбы серии ФАБ. Тактическая авиация противника сбрасывает эти бомбы, оставаясь вне зоны досягаемости украинских зенитных средств.

