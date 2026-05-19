В Генштабе подтвердили поражение в России НПЗ 'Лукойла' и нефтеперекачивающей станции 'Ярославль-3'. Фото и видео

18 мая Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, Нижегородской области России. На следующий день под удар попала нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в Ярославской области.

Видео дня

После ударов на территории НПЗ зафиксировали пожар. Другие подробности о последствиях атаки, по состоянию на момент публикации, выясняются. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

18 мая военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенному в городе Кстово Нижегородской области РФ. После атаки на территории предприятия возник пожар.

В Генштабе подчеркнули, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. За год завод перерабатывает 17 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, которое поставляется, в частности, оккупационному войску.

На следующий день Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3", расположенную вблизи населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.

Из-за атаки в местном аэропорту приостановили прием и выпуск самолетов. Борта направляли на запасные аэродромы.

Заметим, в российском минобороны подтвердили массированную атаку БПЛА в ночь на 19 мая. Террористическое ведомство заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Точное количество беспилотников, сбитых над территорией Ярославской области, не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские удары по законным целям в России, проведенные в последние месяцы, привели к сокращению нефтепереработки противника на 10%, кроме этого, некоторые компании вынужденно уменьшили добычу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!