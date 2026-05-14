Россияне не изобрели ничего нового: в Минобороны объяснили, как работают КАБы и что может противопоставить Украина. Фото

Так называемые КАБы – планирующие управляемые авиабомбы – стали одним из ключевых тактических факторов в текущей фазе боевых действий. Оружейники страны-агрессора России сейчас применяют массовое и относительно дешевое решение: устанавливают универсальные модули планирования и коррекции на свободнопадающие бомбы серии ФАБ. Тактическая авиация противника сбрасывает эти бомбы, оставаясь вне зоны досягаемости украинских зенитных средств.

Но россияне не изобрели ничего нового. Первые эффективные образцы КАБов появились в годы Второй мировой войны у немецких и американских военных. Минобороны Украины решило показать, как работают КАБы и что им сегодня может противопоставить Украина.

Что такое КАБ

Управляемая авиационная бомба – это авиационный боеприпас, оснащенный системой наведения, которая существенно повышает точность поражения цели по сравнению с обычными свободнопадающими бомбами. Иногда такой боеприпас также называют smart bomb – то есть, "умной бомбой".

Принципиальное отличие КАБа от неуправляемой бомбы в наличии систем наведения и аэродинамического управления. Это либо хвостовые рули, либо раскладные крылья, корректирующие траекторию после сброса. Благодаря этому КАБ попадает в цель с точностью до нескольких метров (вместо десятков и сотен метров отклонения, характерных для свободнопадающих боеприпасов).

История КАБов

Первые эффективные образцы появились в годы Второй мировой войны: немецкая радиоуправляемая бомба Fritz X применялась против боевых кораблей, американская Azon – против мостов и железнодорожных узлов.

Качественный скачок произошел во вьетнамской войне, когда США впервые применили бомбы с лазерным наведением – бомбы серии Paveway. Они позволяли точечно уничтожать защищенные объекты, для поражения которых раньше нужны были десятки вылетов с неуправляемыми боеприпасами.

Но во время войны в Персидском заливе в 1991 году стало понятно: лазерное и телевизионное наведение отказывают в условиях плохой погоды и задымления. Чтобы решить эту проблему, Пентагон инициировал разработку оружия, независимого от визуального контакта с целью.

Так появилась американская технология Joint Direct Attack Munition. JDAM – это навесные комплекты, превращающие обычные бомбы в высокоточные с помощью инерционной навигационной системы и GPS. Координаты закладываются перед сбросом, а дальше бомба летит автономно при любой погоде.

Именно этот подход стал доминирующей моделью в мировом производстве КАБов. Его позже скопировали и развили другие армии, в частности российская.

Современные КАБы

Современные КАБы классифицируют по двум основным параметрам: способу наведения на цель и конструкции аэродинамических поверхностей. Именно их сочетание определяет точность, дальность и условия боевого применения конкретного боеприпаса.

По типу системы наведения

Спутниковое и инерционное (GPS/INS, ГЛОНАСС) – самый распространенный тип. Не зависит от погодных условий, координаты цели закладывают перед сбросом. Но такая система не подходит для поражения движущихся целей.

Лазерное полуактивное наведение – цель подсвечивает лазерный целеуказатель с самолета, беспилотника или от наземного наводчика. Обеспечивает точность 1–3 метра.

Электронно-оптическое, телевизионное или тепловизионное (ТВ/ИК) – изображение передается в кабину пилота или обрабатывается алгоритмами распознавания в реальном времени.

По аэродинамической конструкции

Аэродинамическая конструкция боеприпаса напрямую определяет его тактико-технические характеристики – прежде всего дальность сброса и, соответственно, радиус поражения целей без входа носителя в зону ПВО:

Без крыльев – управление только хвостовыми рулями. Классический JDAM.

– управление только хвостовыми рулями. Классический JDAM.

Калибр (масса боевой части): от около 130 кг до 1 500– 3 000 кг.

Дальность сброса:

управляемые бомбы без крыльев – 10–28 км;

планирующие бомбы – 50–95 км в зависимости от высоты и скорости носителя;

в зависимости от высоты и скорости носителя; специализированные малогабаритные (GBU-39) – до 110 км;

планирующие бомбы с реактивным ускорителем – до 150 км и более;

Российские КАБы

"Россия применила массовое и относительно дешевое решение: установка универсальных модулей планирования и коррекции на старые, советские свободнопадающие бомбы серии ФАБ. Тактическая авиация противника сбрасывает эти бомбы, оставаясь вне зоны досягаемости украинских зенитных средств", – рассказывают в Минобороны.

С начала 2025 года зафиксировано использование захватчиками новой модификации – УМПК-ПД. Благодаря большей площади крыла и усиленной системе крепления дальность такого боеприпаса уже может составлять до 95 км.

Параллельно россияне интегрируют реактивные ускорители на стандартный корпус УМПК, что позволяет достигать дальности до 150 км. Для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы новые версии УМПК оснащают восемью и более спутниковыми антеннами, что затрудняет их глушение.

"Точность российских УМПК значительно уступает образцам стран-союзников Украины. Круговое отклонение составляет 10–15 метров в штатном режиме и может возрастать при активной РЭБ. Однако разрушительная сила тяжелых фугасных боевых частей позволяет противнику уничтожать фортификационные сооружения и прифронтовые населенные пункты даже при таком отклонении. ФАБ-1500 оставляет воронку глубиной до 6 метров и диаметром 20–25 метров; зона контузионного поражения достигает 300–350 метров от точки попадания", – объяснили в оборонном ведомстве.

Украинские КАБы

Для восстановления баланса Украина интегрировала несколько систем КАБов союзников в свои Воздушные силы. Это:

JDAM-ER (США) – планирующие бомбы с GPS-наведением, адаптированные для самолетов МиГ-29 и Су-27 советского образца.

(США) – планирующие бомбы с GPS-наведением, адаптированные для самолетов МиГ-29 и Су-27 советского образца. AASM Hammer (Франция, производитель Safran) – гибрид бомбы и ракеты с твердотопливным реактивным ускорителем. Позволяет сброс с малых высот в режиме кабрирования при сохранении точности и выживаемости носителя.

(Франция, производитель Safran) – гибрид бомбы и ракеты с твердотопливным реактивным ускорителем. Позволяет сброс с малых высот в режиме кабрирования при сохранении точности и выживаемости носителя. GBU-39 SDB (США) – малая бомба с устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

"Украина системно работает сразу в нескольких направлениях: развитие средств противовоздушной обороны, способных перехватывать КАБы врага, подавление носителей средствами РЭБ и ударными системами, а также разработка собственных высокоточных авиационных боеприпасов. Асимметричный ответ на эту угрозу формируется не только через получение оружия от союзников, но и через развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса", – добавили в Минобороны.

